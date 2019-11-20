MLB》太空人偷暗號最大受害者？簡森：要他們永遠失業

簡森（左）呼籲大聯盟要給予作弊的球隊嚴懲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人驚傳用電子儀器偷暗號，大聯盟主席曼福瑞今表示此事已經在調查中，但在2017年世界大賽中，與太空人苦戰7場才遺憾吞亞軍的道奇隊終結者簡森（Kenley Jesnsen）今天呼籲，「一定要給這些作弊的人最嚴厲的懲罰。」

簡森今接受洛杉磯媒體訪問表示：「大聯盟需要出來做事了，如果發現有球隊作弊，要讓他們付出巨大代價、或是永遠失業，讓他們明白不能這麼做。」

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簡森可能是被偷暗號的受害者之一，他在2017年例行賽表現神勇，拿下5勝0敗、出賽65場獲得41次救援成功，防禦率僅1.32，但該年世界大賽在休士頓2場出賽表現奇差，包括在第4戰被柏格曼敲全壘打掉分，第5戰又被柏格曼敲出再見安打苦吞敗仗。

簡森現在回頭看那個系列賽，他說：「這就是棒球，夥伴，我們輸了。」

道奇今年則是在國聯分區賽不敵國民，再度沒能抱回世界大賽冠軍，簡森表示：「道奇還可以更好，這是事實，我知道對球迷來說可能很疲憊，我們連7年分區冠軍，大家都很急了，但我們仍在為了世界大賽冠軍而奮鬥不懈。」

「佛里曼（Andrew Friedman，道奇棒球事業部總裁）、羅伯斯（Dave Roberts，道奇隊總教練）會努力建造一支好球隊，讓我們明年保有爭冠能力。」

道奇總教練羅伯斯在今年對國民G5時，讓王牌克蕭（Clayton Kershaw）在第8局續投的調度受到嚴厲批評，不過簡森認為，羅伯斯依然是帶領道奇的合適人選，「我隨時能準備好上場，不過我們這支球隊就是同舟共濟，贏球一起嚐，輸球一起扛。只要我上場的一天，我希望羅伯斯是我的總教練。」

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