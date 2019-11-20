羽球》直落二輕取丹麥好手 王子維次輪對決陸光祖

王子維晉級16強。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「羽球王子」王子維今在超級300系列南韓光州大師賽首輪，僅用了37分鐘，就以21：14、21：13擊敗丹麥史范德森（Victor Svendsen）晉級次輪，將和中國陸光祖爭奪8強門票。

世界排名26的王子維，上週在香港公開賽16強賽遭諶龍逆轉無緣8強；而他目前在年終賽的積分榜上暫居8名，仍是安全名單內，本週得爭取更多積分，來保住年終賽門票。

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本週賽事許多好手接連退賽，包含中國石宇奇、諶龍，丹麥安童森、安賽龍、傑姆克等人，排在第5種子的香港一哥伍家朗意外成為男單最高種子，而他目前在年終賽積分榜排在第9，緊追在王子維之後。

首輪王子維遭遇世界排名54的丹麥史范德森，兩人交手過一次，由王子維拿下勝利。今首局戰成4：4平手後，王子維連拿4分取得領先，也沒給對手太多機會，以21：14先馳得點。次局，王子維一路握有領先優勢，該局後段史范德森頻頻發生失誤，也讓王子維率先搶下賽末點，並以21：13勝出。

另一場男單賽事，世界排名136的台灣20歲小將李佳豪碰上世界排名18的中國好手陸光祖，以19：21、8：21落敗。陸光祖次輪將對決王子維，兩人過去未有交手紀錄。

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