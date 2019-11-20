NBA》勇士終於贏了！ D.格林「準大三元」率隊終止7連敗

D.格林（右）繳出準大三元成績單。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前苦吞7連敗在聯盟墊底的勇士今作客灰熊，靠著D.格林（Draymond Green）繳出8分、10籃板、11助攻的準大三元表現，以及柏克斯（Alec Burks）飆進全場最高的29分，終場勇士以114：95大勝，收下睽違2週的首勝，灰熊則是吞下2連敗。

D.格林在下半場比賽中傷及手肘。（今日美國）

首節兩隊差距不大，灰熊以30：28領先勇士2分，次節勇士大軍開始發威，靠著一波26：4的高潮擊潰灰熊，半場結束勇士以61：46取得15分的領先，上半場兩隊攻守狀況天差地遠，灰熊糟糕的防守讓勇士進攻大進補，勇士半場握有5成1命中率，反觀灰熊僅有3成6。

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雖然第3節灰熊有追回一些分數，終場勇士仍以19分差擊敗灰熊。灰熊在歷經3連勝的小高潮後，目前吞下2連敗，勇士則是自11月5日戰勝拓荒者後拿下久違的勝利，目前戰績3勝12敗穩居全聯盟爐主。

勇士明星前鋒D.格林今日雖命中率不佳，12投4中拿下8分，但替球隊貢獻10籃板和11助攻，另有2次阻攻。柏克斯本場比賽15投中9，另外9罰全進拿下全場最多的29分。勇士本季的大驚奇帕斯卡爾（Eric Paschall）今天雖無投進3分球，但也挹注了17分。

灰熊榜眼後衛莫蘭特（Ja Morant）打進全隊最高的20分，另有2籃板6助攻的表現。克勞德（Jae Crowder）拿下15分和11籃板4助攻，完成雙十演出。D.布魯克斯（Dillon Brooks）全場砍進3顆外線，共攻下18分。板凳出發的B.克拉克（Brandon Clarke）則是挹注了17分5籃板3助攻。

莫蘭特今攻下灰熊全隊最高20分。（今日美國）

勇士前鋒帕斯卡爾今攻下17分，延續前幾場的好手感。（美聯社）

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