籃球》一場NBA都沒打就自信爆棚 球弟自認比球哥還強

球家小弟小波爾表現亮眼，被許多NBA專家認為有機會衝擊明年選秀的狀元大位。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕本季在澳洲職籃（NBL）效力的小波爾（LaMelo Ball），是鵜鶘明星後衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）的三弟，今年18歲的他在澳洲職籃展現超水準表現，許多NBA專家都認為他有望在明年選秀首輪就被挑走。雖然一場NBA比賽都還沒打，不過小波爾卻自信爆棚，甚至認為自己比大哥波爾還強。

小波爾並沒有追尋哥哥的腳步唸大學，高三輟學離開奇諾崗高中（Chino Hills）後，小波爾已經先後打過立陶宛聯賽、JBA聯賽也參加歐洲巡迴賽的JBA全明星隊，今年夏天又加盟澳洲伊拉瓦拉老鷹隊，提前展開自己的職業生涯，希望能透過NBL當跳板，在明年夏天選秀會登場前，讓自己獲得更多的球探的關注。

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《Bleacher Report》今撰文指出，目前跟小波爾在ABL當隊友的前NBA後衛布魯克斯（Aaron Brooks）日前受訪回憶他與小波爾初次見面時，曾跟球弟說：「你哥真的很厲害。」沒想到小波爾卻馬上霸氣回應：「我比他（球哥）還強好嗎！」

鵜鶘明星後衛「球哥」波爾。（資料照，法新社）

不過談起這位自信爆表的小隊友，生涯在NBA效力過10年、待過7支不同球隊的布魯克斯，仍對小波爾讚譽有佳，「在他（小波爾）身上我能看到NBA的特質，球商高得驚人，毫無疑問，他已經完全準備好要來挑戰NBA，他的天花板實在太高了。」

而之前外媒曾爆料，ABL熱身賽時就有多達27位NBA球探前往澳洲現場觀戰，調查小波爾的實力，而他在比賽中展現出高強的組織、投射和防守能力，讓球探們為之驚艷，忍為他的天賦還勝過比大哥波爾。

目前在澳職場均能繳出14.7分、6.7籃板、6.1助攻的小波爾，也被視為是明年夏天選秀會上首輪的熱門球員，甚至還有球探看好他還有機會衝擊選秀狀元。

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