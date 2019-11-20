NBA》塞國帥哥砍進7顆外線 狂轟31分助國王近8戰奪6勝

塞爾維亞帥哥射手波丹諾維奇，今日投進7顆外線，攻下全場最高的31分，幫助國王戰勝太陽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況極佳的國王今日於主場迎戰鳳凰城太陽，塞爾維亞帥哥射手波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）今天投籃手感超火燙，全場轟下31分包括砍進7顆3分球，幫助國王以120：116擊敗太陽，收下近期2連勝，也是近8場比賽中的第6勝，太陽則是苦吞2連敗。

國王上半場比賽手感極佳，首節以33：19握有14分的領先，次節結束再將比分拉開到17分差，國王以62：45，暫時領先太陽。下半場太陽開始慢慢追趕，第3節追回5分後，末節雖一度落後多達20分，但一波高潮追回，最終國王以4分差險勝太陽。

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國王射手波丹諾維奇此役14投11中，外線9投中7，以超高命中率砍進全場最高的31分，另有4籃板7助攻和3抄截。中鋒霍姆斯（Richaun Holmes）11投中8拿下20分，另狂抓15顆籃板完成雙十表現。塞爾維亞大前鋒別利查（Nemanja Bjelica）本場比賽斬獲17分和8籃板。C.約瑟夫（Cory Joseph）雖僅得到6分，但傳出全場最多的14次助攻。

霍姆斯今繳出20分15籃板的雙十成績。（美聯社）

「太陽一哥」布克（Devin Booker）手感不錯，攻下全隊最多的30分和8次助攻，包括3顆外線。小前鋒歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）斬獲20分8籃板和2助攻，並有多達5次抄截。布里吉斯（Mikal Bridges）從板凳出發攻下20分，C.強森（Cameron Johnson）則是挹注了18分，其中包括投進了4顆3分球。

太陽一哥布克，本場比賽砍進30分，另傳出8次助攻。（今日美國）

歐布瑞此役除砍進20分外，另有多達5次抄截。（美聯社）

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