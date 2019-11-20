NBA》雷聲大雨點小！甜瓜首秀表現平平 拓荒者遭鵜鶘痛宰

安東尼回歸首秀繳10分4籃板。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）暌違一年終於找到新東家、以一紙非保障合約加盟拓荒者，今在首秀就以先發身分上場，不過發揮不如預期，僅繳10分、4籃板，拓荒者在後場雙槍之一的里拉德（Damian Lillard）因背部痙攣缺陣下，終場以104：115不敵鵜鶘。

安東尼去年火箭打了10場比賽就遭釋出，整個休賽季雖然傳聞沸沸揚揚，但始終沒有得到任何球隊青睞，因此上週與拓荒者的簽約消息一出後，也讓許多球迷振奮，就連今天賽前好友詹姆斯（LeBron James）都在推特上寫道，只是在電視上看到甜瓜在熱身都忍不住微笑，而他也在開賽不久後就命中一顆三分球，成功替球隊破蛋。

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可惜這已經是安東尼這場首秀最大的亮點，他今天上場將近24分鐘，14次出手命中4次，投籃命中率僅28.6%，合計10分4籃板、並有5次失誤，且正負分值-20不僅為全場最低，更是他生涯在上場低於25分鐘的比賽中，第三糟糕的表現。

梅利在第三節獨得12分、帶領球隊取得領先。（美聯社）

上半場打完拓荒者以一分領先，易籃後鵜鶘開啟追分模式，第三節在梅利（Nicolo Melli）單節12分的帶動下，以及亞利桑大沃克（Nickeil Alexander-Walker）響哨前的外線出手命中，反倒以88：79、帶著9分領先進入決勝節，接著今天得分最高的J.哈勒戴（Jrue Holiday）、英葛蘭（Brandon Ingram）兩人繼續掌控比賽，在末節一開始就合力把領先拉開為雙位數，終場鵜鶘就以115、104大勝拓荒者。

鵜鶘今有5人得分上雙，J.哈勒戴繳全隊最高的22分、外加5籃板10助攻，英葛蘭則有21分7籃板，射手瑞迪克（J.J. Redick）轟18分，第三節爆發的梅利貢獻14分，莫爾（E'Twaun Moore）11分4籃板。

英葛蘭（14號球衣者）繳21分7籃板。（美聯社）

拓荒者除甜瓜外還有5人得分來到雙位數，麥考倫（CJ McCollum）個人奪得22分，中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）也繳14分、14籃板的「雙十」表現，不過在里拉德缺陣下，安東尼的拓荒者首秀並未有一個好的開始。

麥考倫（中）個人奪得22分但孤槍難鳴，球隊仍吞敗。（美聯社）

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