足球》欲找未來基石 皇馬補強目標直指阿賈克斯雙雄

荷蘭籍22歲中場范德貝克（舉手者），再度進入皇馬的收購雷達之中。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿賈克斯陣中兩名年輕潛力球員范德貝克（Donny van de Beek）及歐納納（André Onana）再度進入西甲豪門皇家馬德里的收購雷達之中，《Sport》報導指出皇馬已備齊資金準備在這賽季的冬季轉會期間向阿賈克斯重新求購這兩名球員。

柯麥隆的23歲門將歐納納這兩個賽季的表現相當出色，多家豪門已將目光投射在他身上。（資料照，法新社）

夏天休賽季時，皇馬早已對這兩名球員拋出橄欖枝，只是這兩筆收購案皆談判破裂而未能成功促成轉隊，因此范德貝克和歐納納皆留隊，這賽季繼續替阿賈克斯效力，若兩人於冬季轉會期間去到皇馬的話，因這賽季已替阿賈克斯於歐冠出賽，所以將無法替皇馬在歐冠中登場，這原因將很有可能使這兩位球員不急著在這冬天離隊。

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皇馬主席佩雷斯（Florentino Pérez）相信這兩位球員若來到皇馬，將能帶給球隊的未來計畫，有著相當大的貢獻。今年22歲的范德貝克司職中場，年紀輕輕卻已展露大將之風，預期將接班克羅埃西亞35歲老將，2018年金球獎得主莫德里奇（Luka Modrić）的位置。

皇馬明星中場莫德里奇於這賽季結束後，將很有可能離隊。（資料照，美聯社）

23歲的歐納納在場上則是擔任守門員的位置，近兩年在賽場上的表現相當傑出，因此進入各家豪門球隊的收購雷達之中，尤其現在皇馬主力門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）從切爾西轉隊到皇馬後，表現一直呈現非常低迷的狀態，因此皇馬將補強目標轉向這名柯麥隆的年輕門將。

阿賈克斯上賽季表現非常出色，不只斬獲睽違5年的荷甲冠軍，也是隊史第34座冠軍，更在歐冠賽場上以大黑馬之姿，於16強和8強淘汰賽連過皇馬及祖文特斯兩大歐洲強權，只可惜於4強戰被熱刺絕殺才無緣進入冠軍戰。

比利時門將庫爾圖瓦在來到皇馬後，表現一直不盡理想。（資料照，歐新社）

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