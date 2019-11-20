MLB》柳賢振身價市場第3高 洛媒：道奇願開1億美元續留

柳賢振最近返回韓國接受媒體採訪。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓籍左投柳賢振今年季後投入自由市場，正在尋求一份年限在3到4年間的合約，洛媒認為，這對道奇隊續留他是一大優勢，柳賢振有望獲得1億美元大約，屆時身價也可能超過台灣最高薪的陳偉殷（年薪2200萬美元）。

32歲柳賢振在2012年透過入札制度挑戰大聯盟，並與道奇簽下6年3600萬美元合約，單季年薪最高700萬美元，今年則是領1790萬美元的合格報價，不過本季挾亞洲第一位國聯防禦率王之勢投入自由市場，加上王牌經紀人波拉斯的推波助瀾，讓他有望成為今年市場中，除柯爾、史崔斯柏格之外身價最高的先發投手。

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據聞柳賢振比起5年長約，更追求年限在3-4年間的合約，洛媒《lasportshub》專欄指出，即使柳賢振有傷病史還有年齡疑慮，但道奇絕對願意提供他一份總額1億美元的4年合約，年均薪為2500萬美元，因為道奇過去也曾提供37歲的希爾（Rich Hill）一份3年4800萬美元合約，隨著這份約在今年冬天到期，可以改把錢都投到柳賢振身上。

再來就是雖然柯爾和小史明顯是比柳賢振要好的投手，但由於天使、洋基、費城人等隊也準備在自由市場灑錢，道奇為了避免最後一無所獲，先續簽柳賢振是比較安全的選擇。

再加上柳賢振先前都在韓國發展，沒待過美國其他城市，因此選擇已經熟悉的加州也會是可以想像的選擇，有鑒於此，洛媒認為柳賢振續留道奇的可能性頗高。

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