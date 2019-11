NBA》史上首位大三元大滿貫 詹姆斯率湖人五連勝

詹姆斯成為史上第一位對上聯盟30支球隊,都完成大三元紀錄的球員。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕聯盟龍頭湖人今在主場對決雷霆,詹姆斯(LeBron James)攻下25分、11籃板和10助攻,完成本季第五次大三元,加上卡德威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)投進致勝三分球,終場112:107擊敗雷霆,收下五連勝,戰績12勝2敗,高居聯盟第一。

雷霆連兩天在史坦波中心出戰快艇與湖人,皆展現強大韌性;今末節拉出9:0攻勢,一度追到僅剩下2分差距,可惜55.3秒,防守出現大漏洞,讓卡德威爾波普出現大空檔飆進三分彈,無力反撲。

FWIW: When Kentavious Caldwell-Pope released it, I knew it was going in. pic.twitter.com/XsJ7VkHlAn