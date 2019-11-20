NBA》史上首位大三元大滿貫 詹姆斯率湖人五連勝

詹姆斯成為史上第一位對上聯盟30支球隊，都完成大三元紀錄的球員。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭湖人今在主場對決雷霆，詹姆斯（LeBron James）攻下25分、11籃板和10助攻，完成本季第五次大三元，加上卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）投進致勝三分球，終場112：107擊敗雷霆，收下五連勝，戰績12勝2敗，高居聯盟第一。

雷霆連兩天在史坦波中心出戰快艇與湖人，皆展現強大韌性；今末節拉出9：0攻勢，一度追到僅剩下2分差距，可惜55.3秒，防守出現大漏洞，讓卡德威爾波普出現大空檔飆進三分彈，無力反撲。

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FWIW: When Kentavious Caldwell-Pope released it, I knew it was going in. pic.twitter.com/XsJ7VkHlAn — Lakers Nation （@LakersNation） November 20, 2019

詹姆斯全方位演出，成為史上首位對上聯盟30支球隊，都完成大三元紀錄的球員。A.戴維斯則豪取全場最高34分，外加7籃板，卡德威爾波普則進帳13分，湖人全隊僅3人得分上雙，但就足以擊潰雷霆。

雷霆一哥保羅（Chris Paul）手感不佳，全場7投1中，僅貢獻4分，但送出10助攻；替補後衛施洛德（Dennis Schroder）轟下31分，加林納里（Danilo Gallinari）則進帳25分、6籃板。

保羅僅貢獻4分，但送出10助攻。（法新社）

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