黑豹旗》孔念恩突破僵局 高苑5：1擊退強恕晉級16強

高苑擊退強恕，晉級16強。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕黑豹旗全國高中棒球大賽32強賽，本月12日起陸續開打；今天上午，高雄市高苑工商對決台北市強恕中學，強恕甫開場就先馳得點，但高苑隨即追平，接著不僅安打連連，更封鎖強恕打擊，終場以5比1擊退強恕，晉級16強。

過去6屆比賽，高苑曾勇奪1次冠軍3次第4名、2次第5名；強恕僅1次第8名。

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高苑先發名單為一棒劉愷廷中外野、二棒黃秉揚二壘手、三棒劉俊豪游擊手、四棒孔念恩一壘手、五棒毛英傑捕手、六棒林正信左外野、七棒潘盛泰右外野、八棒賴丁誌指定、九棒楊強森三壘手、投手邱駿威。

一局上半，先攻的強恕，因高苑失誤上壘，接著靠2支一壘安打，取得1分。

但高苑也在一局下半，靠強恕投手連續暴傳而上壘，然後黃秉揚以犧牲高飛球，護送劉愷廷得分。

第二局及第三局，雙方互相牽制，維持1比1平手；強恕也未在第四局上半得分。

第四局下半，高苑打破僵局，發揮猛烈攻勢，黃秉揚、劉俊豪、孔念恩連續3支安打，黃秉揚得第2分。

接著靠毛英傑的犧牲觸擊、林正信的內野安打，讓劉俊豪得第3分。

第五局下半，賴丁誌、楊強森、劉愷廷擊出第二波的連續安打，讓賴丁誌得第4分。

第七局下半，賴丁誌擊出二壘安打，改由黃羿傑代跑，因強恕投手暴傳，讓黃羿傑得第5分。

雖然第八局、第九局，強恕封鎖高苑的攻勢，但自己也未能發揮實力，終場以1比5敗北，無緣晉級。

高苑工商董事長余政憲專程到台灣體育運動大學棒球場督軍，他提醒選手，比賽採單淘汰制，勝者晉級，敗者歸去，不容一絲大意，期許保持平常心，穩扎穩打，爭取最高榮耀。

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