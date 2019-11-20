光州賽》女單2場日韓對決 山口茜、安洗瑩皆橫掃對手闖16強

山口茜。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列南韓光州大師賽正式點燃戰火，雖面臨退賽潮，不過幾名種子選手都沒有意外拿到晉級門票，女單方面，包括頭號種子山口茜、南韓天才少女安洗瑩都雙雙闖進16強。

世界排名第4的山口茜今面對從未交手過的地主選手金羅英，一開賽就與對手僵持不下、互有領先，在技術暫停雖開始慢慢掌控比賽，一度拉開為7分領先，不過金羅英緊追不捨、又追到19：20，僅剩1分差，但山口茜還是穩住陣腳、先馳得點。次局山口茜雖一開始又陷入落後，不過5：5後就沒有再給對手太多機會，持續主導比賽節奏，最後以21：14再下一城，取得勝利，下一輪的對手將是蘇格蘭好手吉爾莫（Kirsty Gilmour）。

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安洗瑩。（資料照，歐新社）

名列第7種子的安洗瑩今面對日本女將大堀彩，兩人今年在紐西蘭公開賽交手過一次，當時由安洗瑩苦戰3局獲勝，今雙方在首局一樣陷入激戰，最後才由安洗瑩以25：23勝出，而次局大崛彩似乎氣力放盡，安洗瑩開局不久就拉開一波9：0攻勢，接著一路將對手壓著打，最後以21：10直落二獲勝。

安洗瑩下一輪將面對中國選手王祉怡的挑戰，她在首輪以21：8、15：21、21：15打敗台灣好手白馭珀。

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