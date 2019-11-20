NBA》湖人小將遭肘擊見血退場 明將公佈詳細傷情

庫茲馬遭肘擊右眼導致出血。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊小將庫茲馬（Kyle Kuzma）今天在與雷霆隊比賽中遭對手貝茲萊（Darius Bazley）戳到眼睛導致見血，場面相當驚悚，賽後隨隊記者Dave McMenamin透露，庫茲馬的傷勢還需要進一步的檢查，明日才會公佈傷情。

庫茲馬今天在場上出賽9分鐘，他在第二節的時候被對手貝茲萊肘擊到右眼後見血，由於NBA的「魔術強森（Magic Johnson）」規則，庫茲馬必須馬上下場處理傷勢，隨後他也未再上場，並待在板凳席中。湖人隊總教練沃格爾（Frank Vogel）賽後透露記者，他的傷勢是眼部擦傷，下場後醫護人員就已經為他進行處置，沃格爾也表示，雖然醫護人員認為庫茲馬技術上可以出陣，但他選擇讓庫茲馬不再上場。

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庫茲馬遭肘擊後相當痛苦。（法新社）

本季庫茲馬僅出賽10場比賽，平均可以拿下13.1分、3.9籃板，他季末就因為腿部的傷勢退出美國隊，隨後也沒在季前熱身賽出戰，球季開始也缺陣了一個月左右的時間。

Kyle Kuzma takes an elbow straight to his eye pic.twitter.com/ewCdK7aYQf — NBA RETWEET （@RTNBA） November 20, 2019

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