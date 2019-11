NBA》湖人小將遭肘擊見血退場 明將公佈詳細傷情

庫茲馬遭肘擊右眼導致出血。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊小將庫茲馬(Kyle Kuzma)今天在與雷霆隊比賽中遭對手貝茲萊(Darius Bazley)戳到眼睛導致見血,場面相當驚悚,賽後隨隊記者Dave McMenamin透露,庫茲馬的傷勢還需要進一步的檢查,明日才會公佈傷情。

庫茲馬今天在場上出賽9分鐘,他在第二節的時候被對手貝茲萊肘擊到右眼後見血,由於NBA的「魔術強森(Magic Johnson)」規則,庫茲馬必須馬上下場處理傷勢,隨後他也未再上場,並待在板凳席中。湖人隊總教練沃格爾(Frank Vogel)賽後透露記者,他的傷勢是眼部擦傷,下場後醫護人員就已經為他進行處置,沃格爾也表示,雖然醫護人員認為庫茲馬技術上可以出陣,但他選擇讓庫茲馬不再上場。

庫茲馬遭肘擊後相當痛苦。(法新社)

本季庫茲馬僅出賽10場比賽,平均可以拿下13.1分、3.9籃板,他季末就因為腿部的傷勢退出美國隊,隨後也沒在季前熱身賽出戰,球季開始也缺陣了一個月左右的時間。

Kyle Kuzma takes an elbow straight to his eye pic.twitter.com/ewCdK7aYQf