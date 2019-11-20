NBA》相隔一年重回賽場 甜瓜透露願加盟拓荒者的關鍵

安東尼回歸NBA賽場，首戰繳出10分4籃板成績。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）睽違一年之後，加盟拓荒者，再度回歸球場，他在本季首秀繳出10分4籃板的表現，球隊最後以104：115不敵鵜鶘。安東尼賽後坦言，回到球場的感覺真好，也透露願意加盟拓荒者的原因就是一切透明化。

安東尼上次在NBA賽場打球是在2018年11月8日（美國時間），之後就被裁掉，安東尼也一度認為自己無法再回到NBA。但如今拓荒者願意簽他，讓這位十屆明星球員有機會再展現伸手，安東尼本季則是穿上穿「00」的背號。

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安東尼今天先發上場24分鐘，全場14投4中，包含三分球3投2中，拿到10分、4籃板、賞1次火鍋，但發生5次失誤，個人有5次犯規。

《ESPN》報導，安東尼表示，「重回比賽的節奏感覺真棒，回到球場、回到這我應該屬於的地方。」他說，「又和那些傢伙一起打球，我想最重要的是所有例行公事，包含球隊巴士、午餐，和隊友一起在休息室。這種生活日常我習慣了17年。就比賽而言，回到球場感覺很好。」

安東尼也說，願意加盟拓荒者的關鍵，就是一切透明化，過去幾個賽季，關於自己的角色和外界對他的期望，大家都有誤解，「這不是什麼我不願意做的事情，但只是要提前讓我知道，不管是什麼，只要讓我知道，把一切攤開來講，不會再有任何疑問。」

「老實講，我覺得他看起來很好。」拓荒者總教練史托茲（Terry Stotts）賽後表示，安東尼在進攻端有很多機會，「我想他至少2、3次打到籃下，沒有獲得犯規，這也影響到他的數據。但從賽前的投籃，我覺得還不錯。」

此外，安東尼今天在球場上的正負值為「-20」，拓荒者全隊最糟。史托茲則認為，球隊整場比賽沒有表現出他想要的防守，很難歸咎於一名球員，更不用說是賽季初登板的人了。

安東尼回歸NBA賽場，首戰繳出10分4籃板成績。（美聯社）

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