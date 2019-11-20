重光盃》「桃園內戰」爭冠 中平再見安斬斷龜山連霸

中平國小拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕重光盃少棒賽今天進行季軍戰和冠軍戰，冠軍戰由桃園市中平國小和龜山國小交手，形成「桃園內戰」，雙方你來我往，6局下仍落後1分的中平國小，先是廖承緯擊出追平安、石晨廷又擊出再見安打，幫助中平國小以6:5拿下首座重光盃冠軍。

桃園龜山賽前挑戰3連霸，中平國小則由今年U12教頭李國強領軍，要突破連兩屆亞軍成績。龜山宋書桓6局上打回超前分，但中平6局下仍能有所發揮，首位打者邱繼恆敲安上壘後，教練並未下達觸擊戰術，兩出局後，廖承緯、石晨廷輪流當英雄。

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賽後，無論輸贏，兩邊小將都掉下眼淚，中平小將們流下感動的淚水。石晨廷說，去年球隊就是大比分敗給龜山，因此今天特別想贏，「追平之後很想幫球隊贏球，當下很緊張，也不知道怎麼打出安打的。」

石晨廷5局下還上演一次精采跑壘，當時他在二壘，隊友擊出游擊方向滾地球，石晨廷冒險搶進三壘形成安全上壘，後面打者傅國銓的深遠安打才帶有打點。

中平總教練李國強賽後盛讚石晨廷判斷：「那次是他自己判斷進壘的，但即使出局了，我也不會罵他，若因為這樣就責備，以後小球員會不敢去嘗試。」

李國強說，他在帶國家隊期間，學校的其他教練也顧著這些小球員，讓他很感謝，「往年我們也都是慢熟，上學期先慢慢磨練基本功，這幾次盃賽也看到小球員的進步，落後時球員也不覺得沒機會了。不過，還是提醒球員，不要把一座冠軍看得太重要，成長過程中還有許多要學習之處。」

中平國小廖承緯擊出追平安。（記者陳志曲攝）

中平國小石晨廷敲出再見安打，中平國小拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

中平國小石晨廷敲出再見安打，中平國小拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

中平國小拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

中平國小拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

中平國小拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球員周思齊與冠軍隊伍自拍慶祝。（記者陳志曲攝）

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