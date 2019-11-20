棒球》可不可作伙挺棒球！ 攜手《球芽》為球員圓夢

可不可熟成紅茶許宛汝董事長代表贊助球芽基金新台幣三十萬元。（可不可提供）

〔體育中心／綜合報導〕可不可熟成紅茶今（20）日舉辦贊助記者會，以分享台灣棒球文化為出發點，用行動力挺職棒選手周思齊所創立的「球芽基金」，提供新台幣三十萬元的圓夢基金，並贈送書籍二百本，支持球芽基金的鼓勵閱讀計畫。可不可期勉打棒球的孩子，除了擁有棒球專長的技能外，也能透過閱讀沈澱自我、增加視野，成為一個文武雙全的運動員。

可不可熟成紅茶創立於2008年的夏天，從台中市向上市場旁邊的一家小店起步，2016年進行品牌重新改造，將老派浪漫、在地文化、復古美學三大核心元素融入品牌形象中，直至2019年，可不可已經展店達百家。我們堅信任何事物，歸根究底回到最初的本質，都會呈現一種單純美好的狀態，而這樣的理念與球芽基金的創立有異曲同工之妙。

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球芽基金由來自花蓮的職棒選手周思齊所創立，因兒時曾受「郭源治棒球獎學金」資助，成為職棒選手後，周思齊便致力於關懷花蓮地區基層棒球的教育、相關棒球文化與傳承議題，期許透過球芽基金的管道，讓更多人關注和投入基層棒球的教育與歷史文化傳承，回歸棒球最初的本質以及最單純美好的初衷。

可不可「作伙挺棒球」系列活動，於十月底推出專屬活動杯身，迎接世界12強棒球賽的到來；此外，中華隊預賽贏球隔日，更舉辦大杯熟成紅茶買一送一活動，這也是可不可首次舉行優惠活動。同時在社群平台邀請全民攜手按讚累積圓夢基金，並在今（20）日將圓夢基金加碼至新台幣三十萬元，另添購二百本讀物，提供給球芽基金、贈送給小球員。

球芽基金周思齊理事長回贈可不可熟成紅茶許宛汝董事長簽名球棒。（可不可提供）

近年來，可不可致力於推動「在地文化」，棒球是台灣在地運動文化相當重要的一環，更是讓世界看見台灣的項目之一。未來，可不可熟成紅茶將持續扮演文化推手，透過手搖飲與各種文化的結合，將手搖飲觸及到不同面向，藉由一杯好茶的傳遞力量，讓台灣的在地文化融入每個人的日常生活當中，並逐步將在地文化的美好推展至世界各地。

可不可熟成紅茶提供贈書二百本。（可不可提供）

代表受贈書的文山少棒隊及與會貴賓合影。（可不可提供）

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