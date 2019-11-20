12強》王威晨變世界級三壘手 父親王光輝絕讚：比我還行了

王光輝（中右）。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣隊王威晨在12強賽入選全明星世界隊三壘手，父親王光輝今天表示真的很開心，「以前大家都說他是王光輝的兒子，現在變成我是王威晨的爸爸。」

王威晨在2015年選秀會第13指名進入職棒，如今獲選象徵世界12國最好三壘手的獎項，驚豔眾人，王光輝腦海浮現他過往沮喪的日子，第一是在大一因膝蓋受傷錯過入選世大運國手，第二是在大二新竹球場滑斷左腳，「那是他生涯最沮喪的時間，每天都很痛苦。」

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因為爸爸是王光輝，王威晨進職棒後遭受的酸言酸語從沒少過，王光輝會跟他開玩笑，「沒辦法，當我兒子算你倒霉。」然而，也會鼓勵他既然選擇職棒這條路，那就好好走下去。

王威晨至今在職棒一軍4年中，王光輝坦言有3個場景讓他差點掉淚，一是在2016年敲出生涯首安，「我心中想著，我兒子真的在職棒打安打耶！」其他兩個場景都在今年發生，分別是4月20日敲逆轉安打獲MVP，再來是9月4日生涯首轟。

王威晨獲本屆12強最佳三壘手殊榮。（資料照，特派記者林正堃攝）

「他真的非常努力打到今天，已經比我還要行了。」王光輝說，12強賽張力何其大，全國都在看，打不好就會被罵，能在這種比賽承受這大的壓力不簡單，「希望他能繼續加油，職棒不是一兩年的事。」

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