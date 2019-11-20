桌球》T2鑽石聯賽新加坡站明開打 林昀儒首輪再戰南韓一哥

尋求連莊的林昀儒首輪將迎戰南韓一哥張禹珍。（取自T2鑽石聯賽官網）

〔記者許明禮／台北報導〕T2鑽石聯賽新加坡站明天點燃戰火，尋求連莊的18歲小將林昀儒，首輪將迎戰世界排名14的南韓一哥張禹珍；台灣一姐鄭怡靜首戰則對上世界排名第3的中國小天后孫穎莎。

世界排名第10的林昀儒，在T2鑽石聯賽第一站馬來西亞站，連續擊退水谷隼、馬龍、黃鎮廷和樊振東4名世界級高手，爆冷奪冠，也在世界桌壇一戰成名。

請繼續往下閱讀...

中國隊在馬來西亞站派出6人角逐，新加坡站同樣6人獲得參賽資格，但世界球王樊振東和馬龍為備戰男子世界盃及年終總決賽，這一站高掛免戰牌，王楚欽也因為被禁賽缺席T2聯賽。只剩許昕、林高遠和梁靖崑參賽，對林昀儒的連霸之路是一大利多。

林昀儒月初在團體世界盃才和張禹珍交手，當時以1:3落敗，這次有機會完成復仇，若順利闖過頭關，8強將遭遇南韓李尚洙和德國法蘭吉斯卡之役的勝方。

女單賽事，鄭怡靜在大馬站首輪以1:4不敵德國削球名將韓瑩，這一站首輪則遭遇頭號種子孫穎莎，鄭怡靜去年德國公開賽8強戰曾以4:2力退孫穎莎，也是兩人唯一交手紀錄。

林昀儒和鄭怡靜明天都無戰事，首輪都將在後天亮相。

鄭怡靜首輪將遭遇中國小天后孫穎莎。（取自國際桌總官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法