MLB》曾被視為「鐵爺」接班人 洋基鳥哥恐離隊

柏德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊即將要決定他們的40人名單，27歲、今年再次因傷打出失敗賽季「鳥哥」柏德 （Greg Bird）有可能即將與條紋軍分道揚鑣。

《紐約郵報》指出，美國時間禮拜三晚間8點，這是MLB球隊向未簽約球員提供合約的期限，如果沒有提供合約的話，將會成為自由球員，而若是拿到合約的話就成為簽約球員，而該球員的薪水將會在隨後被決定。

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目前洋基隊的40人名單當中共有36人，還不包含2019賽季因為家暴案遭到禁賽的赫曼（Domingo German），如果洋基隊沒有把柏德放進40人名單當中，他將會成為自由球員。

《紐約郵報》分析，洋基為了避免Estevan Florial、賈西亞（Deivi Garcia）、Luis Gil、Rony Garcia、Nick Nelson等人在規則五選秀被挑走，因此很可能會把這些球員放進40人名單中，所以柏德離隊的可能性相當大。

2015年柏德在短暫的46場出賽當中繳出不俗的成績，他敲出了11發全壘打，打進31分打點，攻擊指數.872，填補了「鐵爺」提謝拉（Mark Teixeira）的空缺，讓洋基迷看到一絲希望，但他卻在接下來的幾年中遭遇諸多詭譎的傷勢，最多僅在2018賽季出賽82場，今年雖然擠進開季名單，卻只在一軍出賽10場。

雖然傷病史困擾著柏德，但他現在依舊有著三次的小聯盟下放權，這會吸引一些球隊願意網羅他。如果最終洋基隊沒選擇交易他或者提供他合約，那麼柏德還是可以透過小聯盟合約回到洋基隊，並與40人名單內的維特（Luke Voit）、福德（Mike Ford）、拉梅修（DJ LeMahieu）爭取洋基隊的一壘手。

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