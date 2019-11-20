電競》一觸即發！《絕地求生M》PMCC校際盃決戰大專盃

《絕地求生M》校園聯賽「PMCC（PUBG MOBILE Campus Championship）」校際盃準備正式開打。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕由騰訊獨家官方授權、TESL全力主辦的全球最火熱吃雞手遊《絕地求生M》校園聯賽「PMCC（PUBG MOBILE Campus Championship）」校際盃準備正式開打！經過一整個月的激烈「校園自辦賽」及「全國公開賽」試煉，終於選出最終46強名單，將自23日在大專盃一決雌雄，爭奪最高20萬元的超豐厚獎金！

《絕地求生M》PMCC校際盃決戰大專盃。（TESL提供）

PMCC校際盃將在「第一屆電子競技運動大專盃」作為示範項目登場，由於《絕地求生M》人氣爆棚，校園公開賽與全國公開賽場場爆滿，最終決定出46支最強戰隊要在大專盃現場一較高下。46支隊伍將分為3組進行比賽，最終決戰更將前往高雄海音中心電競館進行，讓PMCC的熾烈戰火點燃整個南台灣！

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「《絕地求生M》PMCC校際盃46強分組名單」如下：

《絕地求生M》PMCC校際盃比賽資訊

活動時間：初賽：11/23─11/24 下午1點開始

複賽：11/30─12/1 早上10點開始

線上直播：TESL Youtube、Twitch（https://www.twitch.tv/tesllive）

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