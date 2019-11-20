大專棒聯》文化狂炸4轟扣倒遠東 高苑李傳龍完投退高雄大學

文化大學單場轟出4發全壘打。（大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍文化大學20日迎戰遠東科大，文化全場轟出4發全壘打以14比3提前扣倒遠東，收下預賽2連勝。另一戰高苑科大交手高雄大學，兩隊在前一天首戰都沒開胡，高苑靠著低肩側投李傳龍完投9局，以4比2擊敗高雄大學拿到首勝。

文化、遠東之戰，文化開局就火力全開，1上包含蔣少宏的3分砲在內，總計7支安打、1保送攻下5分大局，2上文化火力不滅反倒更旺，陽杰恩、劉家良先後轟出2分砲，曾宸佐更是轟出一發滿貫砲，文化單局狂攻8分取得13比0的絕對領先。

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儘管遠東前2局就被狂攻13分，不過他們絲毫沒有打算放棄，面對文化強投李承風，遠東全隊先發9人只有一人沒有出現安打，總共敲出14支安打但欠缺有效串連，只在2、4局分別拿到1、2分。最終文化在7局以14比3提前扣倒遠東。

文化全場轟出4發全壘打是大專盃近3年以來單隊單場最多轟的紀錄，總計7人安打上雙，轟出滿貫砲的曾宸佐一個人就貢獻5分打點。 高苑、高雄大學的高雄內戰，3局下高苑率先發難，徐浩鈞、黃子育、林俊翰各貢獻一支二壘安打，高苑取得2分領先。5局上高雄首名打者謝易哲安打上壘後，陳麒安二壘安打為球隊打破鴨蛋追至1分差。6下高苑曾祥智二壘安打上壘後並靠著推進以及暴投回本壘得分；8下高雄單局送出2次觸身球高苑再添1分。儘管9上高雄大學吳衛豪敲出代打陽春砲，但終場高苑還是以4比2擊敗高雄大學。

高苑先發投手李傳龍完投9局，被敲6支安打包括一發全壘打在內，失掉2分都是自責分幫球隊拿下本學年首勝。

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