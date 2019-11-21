日職》三冠王山口俊突然挑戰大聯盟 讓美球探感到困惑

山口俊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人投手山口俊今年一舉奪得中央聯盟勝投王、三振王、勝率王，日前宣布要透過入札制度，挑戰大聯盟舞台，這也將是巨人軍史上首位。但日媒《東京體育報》指出，山口俊突然宣布要挑戰美職，卻讓大聯盟球探感到困惑。

山口俊職業生涯初期待在橫濱，2009年至2012年擔任終結者一職，2014年才轉為先發。他在2016年轉戰巨人軍，前兩季表現不理想，今年才投出15勝4敗防禦率2.91的優異成績、吃下170局也是生涯新高，這也是山口俊轉先發後的代表作。

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《東京體育報》指出，一名美聯東區的球探認為，像是西武秋山翔吾、廣島菊池涼介、橫濱DeNA筒香嘉智、以及數年前就表達未來要挑戰大聯盟的巨人王牌菅野智之等，今年球季都有在調查，但山口俊卻沒有，「雖然有防禦率和每局被上壘率（WHIP）等數據，但提交給球隊的現場報告絕對不夠。」

該名球探認為，山口俊才轉先發5年，沒有像達比修有（小熊）、田中將大（洋基）、前田健太（道奇）等人作為先發繳出多年的實績，「因為指叉球有當中繼的可能性，但要當大聯盟先發恐怕有點困難。」也有人預測，山口俊很難簽下大型合約。

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