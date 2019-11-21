NBA》拓荒者技術性裁人 P.加索：沒有要退休

拓荒者裁掉P.加索，讓他專心復健。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今天裁掉老將P.加索（Pau Gasol），但此舉是為了讓P.加索能專心復健腳傷，也讓球隊保有陣容彈性，P.加索也強調自己仍然相當熱愛籃球，正在努力回場比賽，並沒有要退休。

39歲的P.加索已在NBA打拚18年，握有2枚冠軍戒，6度入選明星賽，上季僅出賽30場提前關機，接受手術處理左腳舟狀骨壓力性骨折，季後與拓荒者簽1年約，但復健進度不如預期，本季至今無法出賽。

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P.加索今天在推特影片宣布，他從今天起不再是拓荒者球員名單的一員，所以能夠卯足全力專心復健，接下來將在球隊擔任不同角色，正與球團討論教練工作的細節。

P.加索表示，原本術後預計復健6到12個月，但最近評估結果確認需要更長時間，因此球團決定裁人，讓他能夠專心復健，球隊也能調整陣容名單，但P.加索強調，他並沒有計劃要退休，而是要全力復健，恢復球員生涯。

「我對籃球比賽的興奮感與熱情，跟我第一天開始打球時相同。」P.加索說，透露他對籃球的初衷與熱愛依舊，「我會盡我所能全力復健，心裡的目標很清楚，就是恢復健康，為了繼續打我最喜歡的球賽。」

As of today, I will no longer be a member of the @TrailBlazers player roster, so I can focus all my energy on my rehabilitation. pic.twitter.com/JlXWJ73B23 — Pau Gasol （@paugasol） 2019年11月20日

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