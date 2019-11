NBA》拓荒者技術性裁人 P.加索：沒有要退休

拓荒者裁掉P.加索,讓他專心復健。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者今天裁掉老將P.加索(Pau Gasol),但此舉是為了讓P.加索能專心復健腳傷,也讓球隊保有陣容彈性,P.加索也強調自己仍然相當熱愛籃球,正在努力回場比賽,並沒有要退休。

39歲的P.加索已在NBA打拚18年,握有2枚冠軍戒,6度入選明星賽,上季僅出賽30場提前關機,接受手術處理左腳舟狀骨壓力性骨折,季後與拓荒者簽1年約,但復健進度不如預期,本季至今無法出賽。

P.加索今天在推特影片宣布,他從今天起不再是拓荒者球員名單的一員,所以能夠卯足全力專心復健,接下來將在球隊擔任不同角色,正與球團討論教練工作的細節。

P.加索表示,原本術後預計復健6到12個月,但最近評估結果確認需要更長時間,因此球團決定裁人,讓他能夠專心復健,球隊也能調整陣容名單,但P.加索強調,他並沒有計劃要退休,而是要全力復健,恢復球員生涯。

「我對籃球比賽的興奮感與熱情,跟我第一天開始打球時相同。」P.加索說,透露他對籃球的初衷與熱愛依舊,「我會盡我所能全力復健,心裡的目標很清楚,就是恢復健康,為了繼續打我最喜歡的球賽。」

As of today, I will no longer be a member of the @TrailBlazers player roster, so I can focus all my energy on my rehabilitation. pic.twitter.com/JlXWJ73B23