MLB》柯爾+惠勒+大谷翔平? 天使準備大灑幣

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使總管艾普勒（Billy Eppler）在日前受訪表示，今年球隊打算再簽2名先發投手，大聯盟官網指出，明年天使陣容可能組成柯爾（Gerrit Cole）、惠勒（Zack Wheeler）和大谷翔平的先發輪值。

大聯盟官網記者賈斯提斯（Richard Justice）指出，天使與柯爾簡直是天作之合，因為柯爾出身南加州，他的家鄉球隊天使也正在尋找強力先發，加上老闆莫瑞諾（Arte Moreno）有錢也願意花錢。

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不過天使隊也不打算孤注一擲，尤其柯爾的經紀人波拉斯又喜好拖延旗下大戶的簽約時程，像是哈波到今年3月才和費城人簽完合約。大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）表示，天使也正打算簽下市場上另一名先發投手惠勒，目前他們與教士、白襪和雙城隊正在惠勒談判中處於領先位置。

若一次網羅柯爾、惠勒，再加上已經在練投的大谷翔平，明年天使隊的先發輪值將有十足爭冠實力。不過摩洛西認為，惠勒合理身價是一紙5年1億美元左右，因此若同時簽下柯爾和惠勒，一年至少就要多付5000萬美元的代價。

柯爾。（資料照，美聯社）

惠勒。（資料照，美聯社）

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