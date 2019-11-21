NBA》如果當年有輪休？ 羅斯：可能現在還在公牛打球

羅斯在公牛時期頻繁出賽。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）近年飽受傷勢所苦，本季轉戰活塞繼續奮鬥，回憶如果當年有輪休，現在可能還在為公牛打球。

職涯起步一飛沖天的羅斯，菜鳥年後連3屆入選明星賽，2011年球季勇奪年度MVP，成為史上最年輕得主，下一季卻遭逢前十字韌帶斷裂重大傷勢，表現大受影響，最後被公牛交易離隊。

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在發生嚴重膝傷前，羅斯出賽場數與時間都相當高，職涯前3季例行賽近乎全勤，每場平均上場37分鐘，出賽負荷沉重。時任總教練希波鐸（Tom Thibodeau）以狠操風格出名，希望最棒的球員盡可能出賽，主張漫長繁重的高強度訓練，以建立球員的好習慣。

對比聯盟近年興起的輪休思維，羅斯有感而發表示，現在競技運動世界的時代已經不同，出現所謂「負荷管理」一詞，他自認不會輪休到雷納德（Kawhi Leonard）的程度，但也坦言如果當年輪休，自己現在可能還在公牛隊打球。

「我不覺得我會輪休到雷納德那種程度，因為他們是真的對雷納德非常小心謹慎、保護到家。」羅斯說，「但如果當年已經有輪休的風氣，誰知道呢？也許我現在還繼續在公牛打球呢，但輪休在當時並不盛行。」

羅斯本季轉戰活塞。（資料照，美聯社）

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