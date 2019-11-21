足球》「魔力烏」重回賽場！ 將接任熱刺主帥位

莫里尼奧將接任熱刺隊主帥一職。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日才剛解雇阿根廷籍主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的熱刺，今日旋即宣佈綽號「魔力烏」的葡萄牙籍主帥莫里尼奧（José Mourinho），將接替波切蒂諾成為熱刺新任主帥，球團期望莫里尼奧的多項冠軍經驗能帶領熱刺擺脫低潮。

熱刺主帥波切蒂諾（圖右）昨日才被球團解雇。（資料照，法新社）

莫里尼奧與熱刺簽下一份為期4年的合約，這次的人事異動震驚了整個足球界，這位葡萄牙名帥前進北倫敦是否能帶給球團正面效應，還是像過往般時常與執教球隊中的球員產生人和問題？一切都還有待時間來證明。莫里尼奧最快將在這週末對上西漢姆聯的英超比賽中亮相。

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「對於加入這支相當具有歷史且富有熱情球迷們的球隊，我感到相當興奮。」莫里尼奧在接受《Special One》採訪時提到：「在球隊現有的陣容以及青訓系統都是具有高質量的，能和這些球員們共事即是吸引我來的原因。」

魔力烏於2018年12月被曼聯給炒魷魚，一方面是因為當時帶隊曼聯的戰績太差，另一方面就是和「紅魔」陣中的法國明星中場博格巴（Paul Pogba）之間有著嫌隙，而彼此不信任，最終莫里尼奧被紅魔炒掉後，由索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）接替執掌曼聯兵符。

索爾斯克亞現正執教英超豪門曼聯，但今年曼聯的狀態依舊沒起色。（資料照，歐新社）

執教熱刺是莫里尼奧生涯第9度執教的球隊，他執教生涯成名於葡萄牙的波圖，並於2004年率隊以大黑馬之姿拿下歐冠盃冠軍，賽季結束隨即被挖角至英超「藍軍」切爾西，執教藍軍首個賽季即拿下隊史首座英超冠軍，次年完成連霸，第3年雖僅拿到亞軍，但莫里尼奧無疑地在當時歐洲足壇早已颳起一陣旋風。

這位現年56歲的傳奇教頭2008年轉戰義甲賽場，選擇執掌國際米蘭兵符時期，更是來到執教生涯顛峰，執教國米3個賽季不只都斬獲義甲冠軍，且幫助球隊拿下5連霸，更在2009–2010年賽季率隊完成國內首度單季三冠王成就（義甲、義大利盃和歐冠盃），達成三冠王成就後即被挖角到皇馬陣中。

來到皇馬的魔力烏雖帶領皇馬終結「歐冠16郎」的封號，並在2012年率隊拿下睽違3年的西甲冠軍，只可惜後來又跟當時皇馬隊長，也是隊史傳奇門將的卡西亞斯（Iker Casillas）之間出現嫌隙，於2013年在無法帶兵帶心的情況下離開。

隨後魔力烏鳳還巢回英超的切爾西執教2個半賽季，拿下一座英超冠軍，半季就被炒的原因同樣不只是球隊戰績問題，更和陣中比利時天王阿札爾（Eden Hazard）有過節。後來才於2016年夏天前進曼徹斯特，同樣執教2個半賽季就被解雇。

莫里尼奧（舉盃者）曾於2010年，率領國米拿下歐冠盃冠軍。（資料照，法新社）

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