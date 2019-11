NBA》空心破網！ B.西蒙斯投進生涯第一顆三分球（影音）

Ben Simmons lets it fly from 3-point land! #PhilaUnite



Watch Live: https://t.co/IzTN6Aj2La pic.twitter.com/s1xXPA42XO — NBA (@NBA) 2019年11月21日

〔體育中心/綜合報導〕七六人今天在主場出戰尼克,球星B.西蒙斯(Ben Simmons)在第一節幹大事,投進生涯第一顆三分球,全場轟動如雷,也引發推特暴動。

今天賽前,B.西蒙斯NBA生涯例行賽在外線17投0中(另有季後賽1投0中),他在比賽開打不久,在右邊底角接獲傳球,在外線起跳出手,投進生涯第一顆三分球,場邊主播情緒激動,球迷們也轟動如雷。

這是B.西蒙斯本季首次在外線出手,第一次嘗試就是空心破網,投進本季、也是NBA生涯第一顆三分球,美媒與網友推特也爭相推文:「新的聯盟LOGO」、「B.西蒙斯生涯第一顆三分球!」「快訊!B.西蒙斯生涯第一顆三分球!」「B.西蒙斯剛剛投進生涯第一顆外線!」

推特《SEC Network》指出,西蒙斯上一次在實戰中投進三分球,已要回溯到大學時期,今天在NBA投進職涯第一顆三分球,也是他生涯相隔1451天,再於正式比賽中外線得手。

The last time Ben Simmons hit a 3 in an actual game, he was playing for @LSUBasketball pic.twitter.com/lkb66tbiEN — SEC Network (@SECNetwork) 2019年11月21日

New NBA logo. pic.twitter.com/fiTM8om4pL — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年11月21日

IT’S OVER.



DONE.



HANG THE BANNER.



THE COWARD DID IT.



BEN SIMMONS HAS SUCCESSFULLY PLACED A BASKETBALL IN THE HOOP FROM 3 POINT RANGE IN AN NBA CONTEST! pic.twitter.com/HaM7n5CqCB — Has Ben Simmons Made A Three Yet? (@hasbensimmons) 2019年11月21日

BEN "Highest 3PT% in the league" SIMMONS

He did it! pic.twitter.com/hYQWfVWRC3 — Handles (@HandlesNBATV) 2019年11月21日

This guy’s reaction to @BenSimmons25 attempting his first made 3pt shot is everything #PhilaUnite pic.twitter.com/AAC0h9j9Cn — Sports Are Philly (@SportsArePhilly) 2019年11月21日

