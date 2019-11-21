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NBA》空心破網！ B.西蒙斯投進生涯第一顆三分球（影音）

2019/11/21 09:28

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場出戰尼克，球星B.西蒙斯（Ben Simmons）在第一節幹大事，投進生涯第一顆三分球，全場轟動如雷，也引發推特暴動。

今天賽前，B.西蒙斯NBA生涯例行賽在外線17投0中（另有季後賽1投0中），他在比賽開打不久，在右邊底角接獲傳球，在外線起跳出手，投進生涯第一顆三分球，場邊主播情緒激動，球迷們也轟動如雷。

這是B.西蒙斯本季首次在外線出手，第一次嘗試就是空心破網，投進本季、也是NBA生涯第一顆三分球，美媒與網友推特也爭相推文：「新的聯盟LOGO」、「B.西蒙斯生涯第一顆三分球！」「快訊！B.西蒙斯生涯第一顆三分球！」「B.西蒙斯剛剛投進生涯第一顆外線！」

推特《SEC Network》指出，西蒙斯上一次在實戰中投進三分球，已要回溯到大學時期，今天在NBA投進職涯第一顆三分球，也是他生涯相隔1451天，再於正式比賽中外線得手。

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