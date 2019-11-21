足球》曼聯冬季收購目標 鎖定前同城死敵中鋒

曼聯將冬季收購目標鎖定在波士尼亞前鋒哲科身上。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導指出，英超豪門曼徹斯特聯隊這個冬天欲挖角效力羅馬的高中鋒哲科（Edin Džeko），以紓解曼聯在進攻端火力相當不穩定的問題，曼聯主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）在本月初提到1月份的簽約目標，將是要能夠解決球隊長期以來的問題。

現年33歲的哲科若能加入曼聯鋒線，將可以提供曼聯陣中年輕球員一些賽場上的經驗，畢竟曼聯今年的鋒線主力年紀偏輕，包括22歲的拉許福特（Marcus Rashford）、23歲的馬歇爾（Anthony Martial）和年僅18歲的格林伍德（Mason Greenwood），因此賽場上的表現穩定度不高，需要一名有經驗的前鋒來帶領。

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今年夏天時曼聯早有計畫補進前鋒，當時目標是放在效力祖文特斯的克羅埃西亞前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic），曼聯對這位33歲的前鋒報價為1400萬英鎊，只可惜最終這筆交易未能如期完成，而曼祖基奇這賽季在祖文特斯一場都還沒上過。

目前在曼聯的收購雷達中，哲科的排序已超越曼祖基奇，哲科曾效力過曼聯同城死敵曼徹斯特城，並在當時共出賽130場攻進50球，而今年賽季替羅馬在各項賽事出賽15場，共攻下6顆進球。

曼聯本有意在今夏將祖文特斯前鋒曼祖基奇帶進陣中。（資料照，歐新社）

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