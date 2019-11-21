MLB》為何斷開陳偉殷 馬林魚高層出面說明

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天宣布將台灣左投陳偉殷給指定讓渡，增加另外6名新秀進入40人名單，馬林魚下季將照付陳偉殷2200萬美元的薪水，棒球事務總裁希爾（Michael Hill）受訪表示，這個決定沒有金錢考量。

馬林魚CEO基特（左）、棒球事務部總裁希爾（右）。（美聯社）

陳偉殷本季領2000萬美元，不過卻繳出生涯最糟表現，投68.1局被敲87支安打，其中包括15轟，防禦率高達6.59。希爾表示：「這個決定無關金錢考量，而是為了建立我們最佳的40人名單陣容，讓我們2020年賽季能夠保持競爭力。」

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希爾指出：「這就是我們的職責，試著管理名單調節到最好的戰力，我們知道這會牽涉到陳偉殷。」

馬林魚的農場深度在大聯盟30隊中被評價第4，這次取代殷仔新添在40人名單中的6位球員，22歲的桑契斯（Sixto Sanchez）是陣中頭號新秀、全小聯盟右投評價第5，今年在2A投103局僅送出19次保送，防禦率2.53。另外還有右投 Humberto Mejia、 Edward Cabrera Nick Neidert, 以及游擊手 Jazz Chisholm 、一壘手 Lewin Díaz等人。

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