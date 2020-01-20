NBA》湖人主帥得人心繳佳績 一眉哥點出關鍵

湖人主帥沃格爾與陣中大咖球星詹姆斯和A.戴維斯相處融洽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕沃格爾（Frank Vogel）季前接下湖人新主帥一職，如何與陣中球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）合作成為首要課題，他成功贏得兩人及全隊的信任，帶領紫金軍團打出佳績，戰績目前高居全聯盟第二。A.戴維斯受訪時透露，新教頭非常嚴厲，就算對他和詹皇都一樣，此舉也產生了良好的化學效應。

湖人新賽季為了重拾往日榮耀，向鵜鶘交易來明星長人A.戴維斯，另外網羅射手D.格林（Danny Green）及「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），替代受傷的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），湖人戰力大幅升級，沃格爾也成功磨合了新陣容，開季就帶領球隊打出亮眼成績。

請繼續往下閱讀...

「他對所有球員都一視同仁，包括我跟詹姆斯，」A.戴維斯接受《ESPN》訪問時表示，沃格爾對大家都非常嚴厲，儘管這一場比賽贏球，他仍會點出缺失，連他和詹姆斯也會被唸，A.戴維斯認為，總教練對他和詹皇越嚴厲，其他球員就會對教練保持敬畏之心，也會深切體悟到自己該做什麼事。

湖人助教奇德（Jason Kidd）點出球隊氣氛相當好，教練團和球員們互相信賴，分工明確，在戰術執行上收到很好的效果。本季轉戰湖人的老將杜德利（Jared Dudley）也非常讚賞總教練沃格爾的溝通能力，在球員定位和上場時間分配得已，發揮出湖人團隊的最大效益。

昔日常勝軍湖人已經連6年無緣季後賽，本季戰績34勝8負高居西部第一，目標只有總冠軍金盃，奪冠關鍵除了兩大球星要保持健康外，就看沃格爾如何運籌帷幄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法