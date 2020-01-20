NBA》勇士傳捷報！美記曝「萌神」柯瑞最快這天就復出

記者曝勇士打算讓當家球星柯瑞本季就復出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士當家球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）本季僅打了4場比賽，就在對太陽的比賽中左手骨折，休息迄今已缺席40場比賽，不過《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）今卻撰文指出，柯瑞很有可能會在3月1日對戰巫師隊的比賽中復出。

柯瑞是在去年10月31日（美國時間30日），遭太陽隊中鋒拜恩斯（Aron Baynes）壓到左手，導致左手第二掌骨骨折，11月2日（美國時間1日）接受手術後得休息至少3個月，而他去年12月再度動刀將鋼釘取出，即使外界都認為這位明星後衛本季恐怕已經直接報銷，不過記者湯普森卻報導指出，勇士球團已經計劃讓柯瑞在本季的某個時間點復出，目前是以3月初為目標。

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湯普森也指出，柯瑞目前已經拆掉護具，這位31歲的射手月初在訓練時，就已經開始用左手投籃，看起來復原狀況相當良好。儘管如此，勇士對柯瑞的傷勢仍保持相當謹慎的態度，宣佈從柯瑞手術後的三個月內都不會更新任何關於他傷勢的消息，至少要等到2月1日才會重新再評估。

柯瑞去年在對上太陽一役，不慎造成左手骨折，不過美媒曝他目前已經拆掉左手護具、復原狀況看起來相當良好。（資料照，今日美國）

而若他確定到全明星賽結束之前都不會上場，柯瑞本季恐怕得缺席至少51場比賽，而這也將創下他生涯最長缺賽紀錄，超過他在2011-12月因右腳踝嚴重扭傷缺席40場比賽的紀錄。

身為兩屆年度MVP得主，柯瑞本季出賽4場平均有20.3分、6.5助攻，少了這位進攻機器，對勇士球隊戰力影響重大。灣州大軍季前少了杜蘭特（Kevin Durant）、球隊陣容大幅變動外，明星射手K.湯普森（Klay Thompson）因傷整季報銷，開季迄今勇士僅打出10勝34敗的成績，穩居聯盟爐主，季後賽已看似無望，可能會以尋求好的選秀順位為首要任務。



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