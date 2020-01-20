CBA》林書豪半場怒砍21分 球迷點出和其他外援最大不同

林書豪昨率隊拿下2連勝。（取自北京首鋼官方微博）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪回歸第二戰就砍下22分，率隊以86：79擊敗蘇州肯帝亞，收下2連勝，而賽後中國球迷提出一點，顯示林書豪和其他CBA外援截然不同之處，就是不重視個人進攻數據。

一名中國球迷在北京首鋼公眾號的微信上寫道，其實昨全隊前兩節手感都不好，只靠林書豪一枝獨秀，上半場就砍下21分、7籃板和6助攻，3數據都是全隊最高，「讓人以為他是要奔著40+去的。」

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球迷話鋒一轉提到：「結果下半場隊友狀態回來了，他竟然完全不攻了，把球交給方碩組織，自己老老實實打團隊當綠葉，防的對面小外只得到15分。」

球迷指出，即便上半場就攻下21分，但林書豪全場下來總共才出手12次，「跟某些場均出手25+次的小外援比真的算是視技術統計如糞土了。我不知道別人怎麼看看，反正我真的喜歡這種有球大家一起打的無私小外援。」

底下留言也紛紛響應：「這樣的外援才是cba最需要的」、「幫助隊友，帶動全隊」、「豪哥打球真的很無私！」

林書豪賽後仍不居功，稱讚全隊防守很棒，只讓對方得到79分，另外第三節的反擊也表現很好，並稱讚了隊友常林：「他今晚很有自信！」

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