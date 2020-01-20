NBA》國王還有動作！ 記者爆：12億「賣我」中鋒待出清

國王目前仍打算賣掉中鋒戴德蒙。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王昨日與拓荒者隊完成一筆涉及5名球員與2枚選秀籤的交易，《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，國王隊的腳步尚未停歇，他們還想處理掉季中就高喊「賣我」的中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）。

戴德蒙在去年季初與球團簽下一張3年4000萬美元（約新台幣12億）的合約，卻因為不符戰術體系遭到邊緣化，他對此深感不滿，並放話表示希望球隊將他給交易出去。

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由於在聯盟的勞資協議當中，球員是不允許在公開場合高喊「賣我」言論的，因此聯盟也對他祭出5萬美元（約新台幣150萬）的罰款。

本季戴德蒙的上場時間大幅下滑，從上個賽季的場均25.1分鐘驟降至13.8分鐘，想當然爾他的數據也從10.8分7.5籃板，大幅下跌至4.9分4.1籃板。

昨日的交易中，國王雖然送出了亞里札（Trevor Ariza）、加布瑞爾（Wenyen Gabriel）以及史瓦尼根（Caleb Swanigan）三人，但他們向拓荒者隊拿到了貝茲莫（Kent Bazemore）與托利佛（Anthony Tolliver），最重要的是還有兩枚未來的二輪選秀籤。

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