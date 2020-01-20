MLB》紅襪貪婪報價曝光！ MVP貝茲滯銷毫無意外

紅襪隊貝茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊的貝茲（Mookie Betts）與印地安人隊的林多（Francisco Lindor）是今年大聯盟休賽季兩名不斷傳出可能被交易掉的明星球員，今日大聯盟透露了紅襪希望能夠從貝茲交易案中獲取的回報。

大聯盟引用《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）的報導指出，在每一隊向紅襪詢問的交易包裹中，紅襪都要把普萊斯（David Price）放進去。這位明星左投雖然這幾年繳出的成績都還算可以，但他最大的問題是還剩下3年高達9600萬美元的薪水，將他交易出去將能大幅紓緩紅襪的豪華稅壓力。

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普萊斯被包在每一個包裹當中。（資料照，今日美國）

歐尼指出，紅襪不只要得到貝茲的球隊吃下普萊斯的巨約，他們還打算跟那些球隊要求兩個高階新秀，如此高昂的報價讓所有想要貝茲的球隊都望之卻步，紅襪也在休賽季開給貝茲一張2700萬美元的仲裁史上最大約，避免雙方走上仲裁庭，預計下個賽季貝茲還是會待在紅襪隊當中。

紅襪會在每一個交易包裹都把普萊斯放進去，就是球隊老闆亨利（John Henry）打算將團隊薪資降到豪華稅線以下，這幾年紅襪的團隊薪資都在大聯盟名列前茅，甚至比有邪惡帝國之稱的洋基隊還要高。

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