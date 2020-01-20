NBA》哈登個人單打太頻繁 前NBA球星為火箭球員抱屈

前NBA球星C.巴特勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星C.巴特勒（Caron Butler）近日接受《The Basketball Network》記者Phil C採訪時，對火箭快節奏的進攻體系提出一些批評，認為火箭大多數球員沒有太大的發揮空間，在場上只為了幫哈登（James Harden）清出空間，讓哈登單打而已。

哈登（右）。（資料照，美聯社）

C.巴特勒向Phil C直言，「我不認為大多數的球員會真的想要跑這種進攻戰術，大家都會在場上快速的跑動去尋找進攻機會，但當你只是站在那裡，去當一個清出空間的人，你掌控球權的時間會非常限制。這不會是你想要成為的一部份。」

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值得一提的是，雖然火箭本季還是以哈登、魏斯布魯克（Russell Westbrook）為進攻核心，兩人輪番掌控大部分的球權，但根據《Basketball Reference》數據指出，火箭場均得到118.6分，排名聯盟第2，戰績也以26勝15敗，位居西部第6，證明哈登、魏斯布魯克的個人單打，依舊是火箭倚靠的重要戰力。

哈登本季場均貢獻37.1分、6.2個籃板、7.5次助攻，投籃命中率為44.5%，魏斯布魯克則是場均25.1分、7.8個籃板、7.2次助攻，投籃命中率達到43.9%。

魏斯布魯克（左）。（資料照，美聯社）

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