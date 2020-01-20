羽球》戴資穎風光出征印度聯賽 點名印度一姐難對付

台灣羽球一姊戴資穎將代表衛冕軍班加羅爾暴龍出征印度聯賽。（資料照，圖片取自PBL官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕第5屆印度羽球超級聯賽（Premier Badminton League，簡稱PBL）將在今（20）日登場，進行為期21天的賽事，台灣羽球一姊戴資穎將代表衛冕軍班加羅爾暴龍出征，而稍早她在接受印度媒體專訪時，除了分享印度一二姐辛度（PV Sindhu）、塞娜（Saina Nehwal）誰比較難對付，也闡述了自己對東京奧運的展望。

未參加上週超級500系列印尼大師賽的戴資穎，在台灣稍作休息後，便飛往印度參賽，去年小戴在印度聯賽選秀會上，以標價770萬盧比（約368萬台幣）成為班加羅爾暴龍隊成員，也是她繼2013年後再次加入暴龍隊，而印度女單名將辛度則是續留海德拉巴獵人隊（Hyderabad Hunters），兩人並列本屆身價最高女子選手。

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辛度。（資料照，歐新社）

稍早印媒《The Times Of India》專訪戴資穎，先盛讚她多次漂亮壓倒性擊敗辛度和塞娜，堪稱「印度女單」最大剋星，當問到這兩人誰比較難對付時，小戴說道：「我覺得辛度真的很強，她身高高、速度又快，這通常都能讓她能在比賽中佔優勢。我就是嘗試來控制她的比賽節奏，並打出自己的風格，人們認為我出手變幻莫測，但我只是照當時的感覺來打，讓自己享受比賽過程。」

當被問到為何幾乎能完全宰制辛度和塞娜時，小戴謙虛地表示，其實沒有什麼絕招，就是把比賽打好，因為即使是在緊張的情況下，自己仍相當享受比賽，所以在比賽中才會看起來游刃有餘，但最重要的關鍵仍是得減少自己的失誤，「賽娜是一位非常有毅力的球員，從不輕易放棄；而辛度的腳步和力量都非常棒，反倒是我自己有時候會犯一些愚蠢的錯誤，所以目前的目標就是減少自己的失誤。」

前印度球后賽娜。（資料照，歐新社）

談到去年在世錦賽不敵辛度時，小戴則說：「我不太在意自己輸了哪場比賽，但我確實非常想在東京奧運爭取好成績，我想這也是每位球員的希望，所以如何減少自己的失誤並在場上充分發揮將是奧運能否打出佳績的關鍵。」

最後當被問到目前身體的狀況時，小戴則笑著說：「比賽、健身我都有持續再努力，不過我想適當休息並保持心情放鬆也很重要，而這就是我參加PBL的原因之一，透過在這裡的比賽，跟這些出色選手合作或競爭，都讓我十分享受。」

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