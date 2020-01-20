棒球》哭了！西武獅成立女棒隊 「棒壇第一美女」卻婉拒加盟

被譽為「史上最正女子職棒球員」的加藤優，原是琦玉正義女神隊球員。（資料照，取自加藤優IG）

〔體育中心／綜合報導〕被譽為「史上最正女子職棒球員」的加藤優，今年11月離開日本女子職業棒球聯盟，轉任教練後在一所棒球教室中指導小球員打球，而西武獅隊日前宣布正式成立女子棒球隊《獅子女孩隊》（暫譯），先前傳加藤優可望披上獅袍再以球員身份亮相，不過近日加藤優卻在社群媒體上表示，自己已經辭退了西武獅的選拔面試。

24歲的加藤優原效力日本女子職業棒球聯盟的琦玉正義女神隊，4年間共出賽191場，累積149安、55打點和打擊率2成84的成績，擁有高顏質的加藤優，曾在「美女9總選舉」締造2連霸。不過日前日本女子職棒連年虧損，讓球隊不得不對球員做出許多不合理的要求，因此去年11月有高達36位球員集體引退，當時加藤優也自埼玉正義女神隊退出，另尋出路。

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之前然有不少職棒球團都公開對女子棒球隊的關注，但至今卻都沒有具體作為，不過為應援女子棒球，西武獅球團日前率先宣布成立女子棒球隊，成為日職12球團中首支支持女棒的球隊，監督將由前西武新谷博出任，新成立的西武女棒還能擁有母隊的廣大資源，包括室內練習場、客座教練等，監督新谷受訪時曾表示，希望透過《獅子女孩隊》的成立，帶給所有打棒球的女孩子夢想。

而西武女棒除了延攬國家隊成員的六角彩子和出口彩香入隊外，先前一度傳出加藤優有望加盟的消息。不過日前《full count》卻報導指出，加藤優已經婉拒了西武女棒的選拔面試，她在個人社群媒體上發文寫下：「這是日職12支球隊首次嘗試（成立女棒隊伍）！我認爲是一件相當了不起的事，對於新谷教練及選手們由衷的感謝、祝福。」

加藤優雖然決心繼續堅持下去，且也提到仍在堅持進行訓練，但接著她話鋒一轉，談到自己拒絕西武面試一事，表示雖然自己也想快點決定所屬的球隊，但仍認為該好好考慮之後的路再做出決定，希望能球迷們能靜候佳音。

加藤優日前在社群媒體發文，表示自己拒絕西武選拔面試，是因為不想倉促做出決定。（圖片擷取自加藤優IG）

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