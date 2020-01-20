英超》持續威武 利物浦主場2:0戰勝曼聯

利物浦主帥克洛普。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日凌晨利物浦在主場迎戰曼聯的比賽，都以紅色為球衣代表色的兩隊賽前戰績就有一定落差，外加曼聯陣中新世代英國前鋒拉許福特（Marcus Rashford）及明星中場博格巴（Paul Pogba）都因傷無法上陣，紅軍終場就以2:0的比數持續維持在聯賽不敗金身。

上半場比賽開局13分鐘，主場球隊就利用角球機會，由鐵衛范戴克（Virgil van Dijk）一記頭頂首開紀錄，接著紅軍進攻越踢越順手，讓曼聯的後防線倍感壓力，第24分鐘時巴西前鋒菲爾米諾（Roberto Firmino）禁區內起腳進球，但經VAR檢視後利物浦球員侵犯門將在先而沒收，接著維納爾杜姆（Georginio Wijnaldum）在第35分鐘的入球又再次因為越位而不算，曼聯就這樣躲過三顆進球的落後結束上半場。

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利物浦球員經VAR確認後判決影響對方門將在先。（歐新社）

下半場曼聯試圖想扭轉態勢，但利物浦從中場延伸至後場的防線太穩固，讓紅魔完全無法越雷池一步，進攻方面僅靠前鋒馬歇爾（Anthony Martial）一人苦撐，幾次起腳都離球門有段距離，無法造成威脅；利物浦此時仍然在肆虐曼聯後防線，不停在禁區內掃射，好在當家門神德赫亞（David de Gea）夠給力，一一將球把擋下，到了比賽後段傷停補時第三分鐘，薩拉（Mohamed Salah）接獲門將長傳球在前場形成優勢破門，確保了球隊領先，最終利物浦就以2:0拿下三分積分。

本季利物浦的成績好的前所未見，聯賽22場比賽贏下21場，其中一場踢和，以64分積分獨占英超戰績榜首，領先第二名的曼城16分。

范戴克進球後開心慶祝（法新社）

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