NBA》馬刺雙星合轟41分終結2連敗 熱火客場勝率跌破5成

德羅森（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今日在主場交手熱火，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、德羅森（DeMar DeRozan）合砍41分，兩人率領馬刺在決勝節擺脫熱火糾纏，終場107：102力壓熱火終結2連敗，同時熱火客場戰績來到11勝12敗，已經跌破5成。

首節，熱火飆進5記外線，單節進帳31分取得3分領先，不過來到次節，熱火頓時陷入進攻當機，讓馬刺打出16：5攻勢扭轉比數，半場打完，德羅森、艾德瑞吉各別拿下9分、8分，馬刺60：54進入下半場。

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艾德瑞吉（左）。（美聯社）

易籃後，熱火在進攻端回神，單節攻下30分縮小分差，但馬刺也不惶多讓拿下26分，兩隊形成互咬比數的拉鋸戰。而此役分水嶺出現在終場前4分半鐘，馬刺靠著艾德瑞吉、德羅森、貝利納里（Marco Belinelli）打出10：0小高潮奠定勝基，加上D.羅賓森（Duncan Robinson）在讀秒階段錯失追平三分，讓熱火只能用犯規戰術凍結時間，但在貝利納里2罰俱中下，馬刺也將勝利收進口袋。

艾德瑞吉得到21分、4籃板、3助攻，德羅森表現全面，斬獲20分、9籃板、9助攻，替補出發的米爾斯（Patty Mills）貢獻18分、5籃板。

熱火方面，艾德巴約（Bam Adebayo）進帳21分、16籃板，卓吉奇（Goran Dragic）攻下19分、2助攻，J.巴特勒（Jimmy Butler）獨拿16分、6助攻。

艾德巴約（右）。（美聯社）

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