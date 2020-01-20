NBA》還是會怕啦 俠客承認會恐懼喬丹等人

傳奇球星歐尼爾（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕退休後轉戰球評的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在球員巔峰時期是許多球隊的噩夢，他強勢的打法及過人的身體素質讓他肆虐各隊禁區，不過這位傳奇中鋒最近就在節目上大方承認，他新秀球季時看到「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、羅賓森（David Robinson）甚至是最常跟他鬥嘴的巴克利（Charles Barkley）都會有點怕。

歐尼爾初乍聯盟表現就相當搶眼，新人球季就繳出場均23.4分，13.9 個籃板，命中率達56.2%，並有3.5 個阻攻，順利拿下年度新人王，他來到聯盟時為1992-93球季，正好是喬丹三連霸的巔峰時期，首度對決籃球大帝就為小老弟上了堂課，當晚轟下64分，不過這位新鮮人也非常爭氣繳出29分外帶24籃板的數據，帶領奧蘭多魔術隊在延長加賽時擊敗公牛隊。



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俠客想起當晚看到喬丹的回憶「光看到他站在場上，我整個人就嚇傻了，我超怕他在我頭上灌籃，這樣會被隊友笑死。」

有趣的是這份「害怕清單」中並沒有兩度在總決賽淘汰他的「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），歐尼爾就說其他人都看起來很兇狠，歐拉朱萬就是個好好先生。

這位名人堂球星在NBA闖蕩了19個賽季，有過數不清的豐功偉業，也被公認為90年代四大中鋒之一，他在2011年選擇在賽爾提客隊高掛球鞋，生涯場均23.7分、10.9個籃板，投籃命中率58.2%。

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