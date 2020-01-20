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NBA》沙波尼斯大三元領軍 溜馬逆襲金塊笑納5連勝（影音）

2020/01/20 13:40

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今日作客金塊，沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場16投10中，超過6成的火燙命中率，豪取22分、15籃板、10助攻，生涯首次的「大三元」成績，搭配隊友麥德莫（Doug McDermott）在決勝節獨拿18分、全場24分的表現下，溜馬在末節一口氣逆襲金塊，終場115：107踢館成功笑納5連勝，同時斬斷金塊3連勝。

沙波尼斯（持球者）。（美聯社）

首節，溜馬手感略顯冰冷，前10次出手僅命中1球，讓金塊取得21：15領先。次節，金塊火力依舊高檔，在約基奇（Nikola Jokic）穩定發揮下，溜馬只能在後頭苦苦追趕，半場還是以44：50落後。

易籃後，金塊一度拉開差距至雙位數，不料溜馬在第三節尾聲用三分火力急起直追，J.哈勒戴（Justin Holiday）、布洛格登（Malcolm Brogdon）在外線接連開砲，三節打完，溜馬落後7分進入決勝節。

麥德莫（持球者）。（美聯社）

決勝節，溜馬展現求勝欲望，麥德莫、沙波尼斯輪番跳出來當英雄，前者飆進4顆外線、單節獨攬18分，後者在關鍵時刻頻頻跳投得手穩住陣腳，溜馬也在這2人齊力發揮下，單節進帳41分反超比數，最終踢館成功收下5連勝。

溜馬今日有4人轟破20分，麥德莫外線7投6中，砍下24分、2籃板，沙波尼斯繳出22分、15籃板、10助攻的大三元表現，華倫（T.J. Warren）、布洛格登也雙雙得到22分。

金塊方面，約基奇囊括30分為全隊之最，另有10籃板、4助攻，巴頓（Will Barton）進帳16分、7籃板，葛蘭特（Jerami Grant）斬獲16分、5籃板。

約基奇（右）。（美聯社）

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