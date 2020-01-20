MLB》逾10萬人讚爆沙巴西亞貼文 A-Rod也摻一腳

沙巴西亞貼文嘲諷艾圖維上打擊區前應該通過金屬探測器。（取自IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕太空人球星艾圖維昨天公開駁斥佩戴蜂鳴器作弊的傳聞後，洋基退役名將沙巴西亞立刻在IG發文「開酸」，結果引發熱烈迴響，不但已有超過10萬人按讚，還包括曾使用禁藥的前洋基球星A-Rod。

前洋基名投沙巴西亞。（資料照，法新社）

艾圖維昨出席太空人球迷活動，也是他在球隊爆發偷暗號醜聞後首次公開亮相，他向球迷「保證」太空人會用行動說明一切、今年再度打進世界大賽。此外對於外界影涉他佩戴蜂鳴器作弊，艾圖維則鎮重否認，表示那並非事實。

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只是艾圖維的回應，顯然沙巴西亞不買帳，畢竟洋基在2017和2019年美聯冠軍賽都輸給太空人，也讓這位老將帶著無法拿下冠軍戒的遺憾在去年季後退休，他當然怒氣未消。沙巴西亞昨天在IG的發文，立刻引起廣大迴響，就連日本媒體今天都跟進報導此事。

沙巴西亞發了一張惡搞圖片，圖中艾圖維拿著球棒正準備走上打擊區，但前方等著他的，卻是金屬探測門，對於艾圖維疑似佩戴電子裝置一事極盡嘲弄之能事。沙巴西亞還寫下「Guarantee」（保證）一字，並在旁邊打上大聯盟對於禁藥紀錄都有的「星號」（*），顯然在質疑艾圖維的保證「純度」。

這篇發文至今不但引起超過10萬人按讚，還包括前洋基球星A-Rod，只是他過去在球員時代也因為禁藥事件留下汙點，如今對於這起作弊風波按讚，也格外引發注意。

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