羽球》女單最棘手的球員？ 戴資穎坦言仍是泰國宿敵依瑟儂

依瑟儂昨在印尼羽球大師賽進帳本季首座冠軍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕泰國女單一姐依瑟儂昨在超級500系列印尼羽球大師賽女單決賽，以21：19、11：21、21：18力退西班牙名將瑪琳，進帳本季首座冠軍，也終結10個月冠軍荒，而人正在印度參加印度聯賽（PBL）的台灣一姐戴資穎受訪時表示，依瑟儂仍是自己覺得最棘手的對手。

依瑟儂贏球後把對戰瑪琳的戰績改寫成7勝4敗，篤定封后後更難掩激動跪地慶祝，因她上次在世界巡迴賽奪冠是去年3月印度公開賽，總算終結10個月冠軍荒，而之前依瑟儂在受訪時，曾表示自己今年最大的目標就是要在奧運奪牌，還放話「人人都有機會，誰說奪冠的一定是戴資穎！」

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以標價770萬盧比（約368萬台幣）成為班加羅爾暴龍隊成員的戴資穎，今開始將在印度聯賽中亮相，稍早她在接受《The Times Of India》專訪時，當被印度媒體問到賽娜、辛度、陳雨菲、山口茜、奧原希望和依瑟儂誰讓她印象最深刻時，戴資穎馬上點名泰國一姐依瑟儂，「她真的非常棘手也很難看透。」

而除了依瑟儂，戴資穎在受訪時也表示，年輕球員中令她印象最深刻的就是南韓隊的年輕選手，認為她們近期在國際賽的表現都令人相當難忘。

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

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