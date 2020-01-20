MLB》前太空人打擊教練評論偷暗號 關鍵在這一點

前太空人隊打擊教練哈金斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊的作弊案在休賽季成為全大聯盟的焦點，《The Athletic》記者John Lott也特別專訪了2015至2018年效力於太空人隊的打擊教練，現任藍鳥的板凳教練哈金斯（Dave Hudgens），詢問他對於這整起事件的想法。

Lott指出，哈金斯在訪談時的語氣，並沒有打算為自己的老東家護航。此外，由於哈金斯在這起事件發生時接受了大聯盟的調查，因此他在訪談中多次表示，許多事情都已經調查完畢，並不會透露太多細節。而他也拒絕回答自己是否會在賽場上聽到「Bang Bang」（敲打垃圾桶）的聲音。

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太空人隊這次違規，最關鍵的點是他們於比賽中使用電子儀器偷取暗號後「即時回饋」給正在打擊的選手，這是大聯盟所不允許的事情，而哈金斯也同意：「我認為即時回饋給打者是不應該被使用在比賽中的技術。」

哈金斯認為，現代電子儀器對於比賽以及球員來說是好的，但就是不可以即時回饋給打者。哈金斯表示，許多打者會想在打席間或比賽與比賽中間來觀察自己的揮棒，因此若有重播的話，就可以幫助球員進行調整。

而對於在比賽當中用電子儀器偷暗號，哈金斯認為只要不是即時轉播就沒有關係。像是如果球隊在比賽前，球隊發現該場捕手在接變化球前會提早做出準備，這類型的偷暗號在比賽當中是沒問題的。

Lott追問哈金斯，在比賽當中看影片，而非賽前或賽後看賽事重播是否違法？哈金斯認為這件事完全沒有問題，因為大家都會想看自己上一個打席的表現，這件事從他1999年在運動家隊的時候就在做，所以他認為這並沒有什麼錯。

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