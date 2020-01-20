德甲》門將、前鋒兩頭燒 拜仁今冬超級忙

拜仁的主席魯梅尼格。〈資料照，路透社〉

〔體育中心／綜合報導〕目前德甲聯賽排名第二位的拜仁慕尼黑，最近忙於球員的招募及續約，當家門將諾伊爾（Manuel Neuer）要求更高的年薪，但雙方還無法達成共識，而之前吵得沸沸揚揚的曼城邊鋒薩內（Leroy Sane），原本雙方已達成共識，但最新消息爆出交易可能要破局。

現年33歲的德國國家隊當家門神，是在2011年以2200萬歐元的轉會費加入這支德甲強權，雙方合約將在2021年到期，據媒體報導他其實是想繼續在拜仁效力，但薪資希望能和陣中明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）不相上下，目前這位波蘭超級射手的年薪為1600萬歐元，而諾伊爾為1500萬歐元。

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而自去年暑假就有傳出拜仁急著想簽下薩內，這位24歲的年輕小將也是德國國家隊未來希望，雙方一直眉來眼去，但薩內的母隊曼城卻遲遲不放人，甚至跟拜仁索價1.37億英鎊，希望透過這一大筆錢來增添球隊陣容，如此天價也讓這支德甲豪門卻步，一直沒有近一步的交易消息。

拜仁近幾年都有計畫的在進行換血，陣中較年長的球員都漸漸退休或被交易至他隊，例如在球隊效力12年的法國球星瑞貝里（Franck Ribery）就在去年加盟義甲的佛倫提那，而那時他的年紀已35歲。

德國國家隊當家門神諾伊爾。〈資料照，路透社〉

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