NBA》關鍵時刻勇敢諫言 美媒直指馬刺贏球功臣是「她」（影音）

馬刺女助教哈蒙,今在關鍵時刻衝撞總教練、勇敢諫言,被美媒點名是球隊贏球的大功臣。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今日在主場激戰熱火,除了艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)、德羅森(DeMar DeRozan)合砍41分帶領球隊在最後擺脫對手糾纏外,馬刺隊女助教哈蒙(Becky Hammon)決勝節勇敢衝撞總教練、果斷提出諫言,最後幫助球隊挑戰判決成功,讓美媒大讚這位巾幗英雄絕對是馬刺贏球的大功臣。

兩隊今從開賽就展開激戰,關鍵決勝節雙方仍繼續拉鋸,而此役分水嶺出現在終場前不到4分鐘時,馬刺先靠著艾德瑞吉、德羅森、貝利納里(Marco Belinelli)打出10:0小高潮,取得5分領先,不過最後1分28秒,熱火一哥J.巴特勒(Jimmy Butler)上籃拋投命中還造成德羅森防守犯規,儘管德羅森看似在巴特勒出手前就已經先犯規,不過裁判還是做出讓巴特勒加罰的決定。

而這樣的判決線然讓馬刺主帥「波總」帕波維奇(Gregg Popovich)非常沮喪,但第一時間他看起來沒有打算動用挑戰判決,不過女助教哈蒙此時卻出聲,拼命說服波總使用挑戰權,在哈蒙的勸說下,波總提出挑戰,最終也在關鍵時刻挑戰判決成功,巴特勒2分被沒收,雖然最後巴特勒還是獲得上罰球線的機會,但馬刺擋住熱火的反撲,最終就以5分之差守住勝利。

huge assist here from Becky Hammond...she convinces Pop to challenge Jimmy Butler’s AND 1 continuation in tight game with one minute to play. Pop originally says no, then says yes. Spurs win challenge, points taken off board, and eventually win game. pic.twitter.com/CRlf2kaJDP