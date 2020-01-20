NBA》關鍵時刻勇敢諫言 美媒直指馬刺贏球功臣是「她」（影音）

馬刺女助教哈蒙，今在關鍵時刻衝撞總教練、勇敢諫言，被美媒點名是球隊贏球的大功臣。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今日在主場激戰熱火，除了艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、德羅森（DeMar DeRozan）合砍41分帶領球隊在最後擺脫對手糾纏外，馬刺隊女助教哈蒙（Becky Hammon）決勝節勇敢衝撞總教練、果斷提出諫言，最後幫助球隊挑戰判決成功，讓美媒大讚這位巾幗英雄絕對是馬刺贏球的大功臣。

兩隊今從開賽就展開激戰，關鍵決勝節雙方仍繼續拉鋸，而此役分水嶺出現在終場前不到4分鐘時，馬刺先靠著艾德瑞吉、德羅森、貝利納里（Marco Belinelli）打出10：0小高潮，取得5分領先，不過最後1分28秒，熱火一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）上籃拋投命中還造成德羅森防守犯規，儘管德羅森看似在巴特勒出手前就已經先犯規，不過裁判還是做出讓巴特勒加罰的決定。

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而這樣的判決線然讓馬刺主帥「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）非常沮喪，但第一時間他看起來沒有打算動用挑戰判決，不過女助教哈蒙此時卻出聲，拼命說服波總使用挑戰權，在哈蒙的勸說下，波總提出挑戰，最終也在關鍵時刻挑戰判決成功，巴特勒2分被沒收，雖然最後巴特勒還是獲得上罰球線的機會，但馬刺擋住熱火的反撲，最終就以5分之差守住勝利。

huge assist here from Becky Hammond...she convinces Pop to challenge Jimmy Butler’s AND 1 continuation in tight game with one minute to play. Pop originally says no, then says yes. Spurs win challenge, points taken off board, and eventually win game. pic.twitter.com/CRlf2kaJDP — Rob Perez （@WorldWideWob） January 19, 2020

身為馬刺首席助理教的哈蒙，曾一度傳出很可能掌管尼克兵符，成為NBA歷史上第一位女總教練，不過最後尼克從發展聯盟拉上來的米勒（Mike Miller）暫代教練一職，但一路看她從夏季聯賽領軍到今天比賽中勇敢諫言，許多美媒表示，只要她繼續發揮自己的才能，成為第一位女性NBA總教練絕對指日可待。

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