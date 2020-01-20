澳網》38歲不老費爸直落3橫掃對手 連21年晉級64強

尋求生涯第21座大滿貫金盃、第7座澳網冠軍的費德爾，首輪以輕鬆收拾美國對手，勇闖64強。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2020年澳洲網球公開賽今點燃戰火，尋求生涯第21座大滿貫金盃、第7座澳網冠軍的「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer），首輪以6：3、6：2、6：2收拾美國選手強森（Steve Johnson），勇闖男單64強。

38歲費德爾生涯在2004、2006、2007、2010、2017、2018年六度摘冠，不過在18年澳網封王後，已相隔許久無法在大滿貫賽事制霸。他並未參加今年年初的ATP盃征戰，期待以更好的身體狀況迎接澳網，今日首輪果然打得對手難以招架，漂亮以直落3晉級。

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值得一提的是，費德爾生涯最多大滿貫雖是在溫布頓錦標賽搶下8座，但澳洲則是另一幸運地，至今共在墨爾本公園搶下6座冠軍，以及從2000年開始參戰至今都未在首輪失手過。

費德爾想衝擊冠軍仍有不少競爭對手，除了已十分熟悉的喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾等，還有年輕一輩的提姆（Dominic Thiem）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、梅德維夫（Daniil Medvedev）。

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