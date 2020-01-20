NFL》美聯、國聯冠軍今出爐！堪薩斯酋長50年來首闖超級盃

50年來首闖超級盃！酋長四分衛馬霍默斯（左）率領球隊奪下美聯冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕職業美式足球聯盟NFL美聯、國聯今分頭上演冠軍戰，美聯堪薩斯酋長靠著表現亮眼四分衛馬霍默斯（Patrick Mahomes），率隊以35：24擊敗田納西泰坦隊，率先闖進超級盃（Super Bowl）；而國聯舊金山49人則是靠莫斯特（Raheem Mostert）4度跑陣達陣，以37：20擊敗綠灣包裝工，拿下國聯冠軍。

第1節、第2節一度落後的堪薩斯酋長，靠著馬霍姆斯上半場2次成功傳球給隊友希爾（Tyreek Hill）達陣，自已還甩開至少4名對方防守球員，在上半場結束前11秒跑陣達陣，讓酋長在中場時，以21：17躍居領先。

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馬霍姆斯上半場2次成功傳球給隊友希爾（右）達陣。（法新社）

到了下半場，兩隊分數在第3節都沒能有所斬獲，不過第4節尾鋒D.威廉斯（Damien Williams）衝刺3碼成功達陣、馬霍姆斯傳球60碼漂亮助攻華金斯（Sammy Watkins）達陣，幫助酋長拉開領先差距，雖然泰坦在最後4分18秒靠著佛克瑟（Anthony Firkser）在達陣區內接球得分，無奈分數差距過大，最終酋長開心帶走勝利，前進超級盃。

這是酋長在1970年1月以後首度打進超級盃，也是2018年MVP馬霍姆斯生涯首次參加超級盃。

馬霍姆斯生涯首次參加超級盃賽。（今日美國）

另一邊開打的國聯冠軍戰，則是由舊金山49人對上綠灣包裝工，49人此役從開賽就展現出滴水不露的防守，讓包裝工在上半場一籌莫展，更成功抄截包裝工四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）2次傳球，並迫使他掉球3次，反觀包裝工卻完全擋不住莫斯特，他在上半場3度跑陣達陣，並在第3節衝刺22碼成功達陣，讓49人一度以34：7遙遙領先包裝工，幾乎就要直接讓比賽定調，之後包裝工雖然著跑鋒瓊斯（Aaron Jones）達陣進帳分數，但最終仍已20：37，不敵49人落敗。

而這也是49人在2012年球季後，首度有機會爭奪超級盃冠軍，距離他們上次拿下超級盃冠軍，也得追溯到1994年球季。而今年超級盃總冠軍賽，將在美國時間2月2日開打，屆時49人將強碰酋長。

莫斯特（著31號球衣者）4度跑陣達陣，成為球隊贏球的大功臣。（法新社）

49人在2012年球季後，首度有機會爭奪超級盃冠軍。（今日美國）

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