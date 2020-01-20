棒球》王貞治「榮光的軌跡」棒球展 大年初一在三創登場

王貞治「榮光的軌跡」棒球展大年初一在三創登場。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕「世界全壘打王」王貞治是日職傳奇，王貞治博物館現設立於日本福岡巨蛋，今年農曆年期間，台灣球迷有機會一睹風采。王貞治「榮光的軌跡」棒球展將於本月25日（大年初一）在台北三創生活園區12樓開展。展期從1月25日至2月5日只，2月8日起至3月6日移師台中。

「微笑喬治」趙士強今天與會，分享對王貞治前輩的印象，趙士強說：「王桑可以說是我心目中的神，當時我們青棒球員去日本，除了比賽的話也會去看巨人隊比賽。有次他賽前來到右外野，跟我們保證他會打2支全壘打，結果真的打兩支過來。」

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王貞治「榮光的軌跡」棒球展區結合台灣棒球名人堂、永齡基金會及中信兄弟球團合作，今天與會的中信兄弟二軍總教練林威助，也談及對王貞治的印象，他印象最深的是，當年王貞治帶兵時期：「2007年時我們（阪神）和他們軟銀在交流賽交手，面對他們擊出再見全壘打，是印象比較深的事。平時因為交流賽才會見面，加上又不同隊，互動雖不多，但賽前都會打招呼，他是很親切的前輩。」

王貞治「榮光的軌跡」棒球展大年初一在三創登場。（記者林宥辰攝）

趙士強分享對王貞治前輩的印象。（記者林宥辰攝）

林威助談及對王貞治的印象。（記者林宥辰攝）

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