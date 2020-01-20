澳網》「丹麥甜心」告別之旅 首輪橫掃對手輕鬆晉級

沃茲妮雅琪首輪直落二獲勝。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年底宣布澳網將會是生涯最後一站的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）今在首輪面對世界排名92的美國女將克莉絲蒂．安（Kristie Ahn）僅花85分鐘，就以6：1、6：3獲勝，順利晉級64強。

沃茲妮雅琪一開賽就來勢洶洶，連破兩個對手發球局，首盤以6：1輕鬆拿下。次盤克莉絲蒂．安力圖振作，第一局雙方就打了20分鐘，經過10次的「丟士」拉鋸，最後她還是沒能保住首個發球局，而沃茲妮雅琪也乘勝追擊，雖然比賽一度因雨勢攪局、必須關閉屋頂而暫停，她也沒給對手帶來太多反撲機會，第二盤再以6：3搶下，成功帶走比賽勝利。

請繼續往下閱讀...

對於澳網將會是自己的告別之旅，沃茲妮雅琪在首輪獲勝後表示，「我真的很享受每個時刻，我不知道有沒有哪個特別的瞬間，但總有些時刻，你會發現，哇，這真的是最後一次了。」

「你永遠不知道什麼時候會結束，畢竟還有兩個禮拜，」沃茲妮雅琪感性說道，「但每場比賽我都會全力以赴，因為你不知道這會不會是最後一場。」

沃茲妮雅琪下一輪的對手將會是大會23種子烏克蘭恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）以及從會外賽晉級的斯洛維尼亞新秀尤凡（Kaja Juvan）之間的勝方。

美國女將克莉絲蒂．安。（歐新社）

沃茲妮雅琪首輪直落二獲勝。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法