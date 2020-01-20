澳網》「澳網之王」喬科維奇掃44記致勝球 叩關男單64強

喬科維奇首輪過關。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2020年澳洲網球公開賽今日點燃戰火，尋求衛冕的喬科維奇（Novak Djokovic），在首戰以7：6、6：2、2：6、6：1收拾德國選手史特鲁夫（Jan-Lennard Struff），續朝生涯第8座澳網冠軍邁進。

32歲的喬科維奇生涯在2008、2011、2012、2013、2015、2016、2019年七度掄元，是男單史上之最，且他生涯在澳網決賽從未輸球，被譽為「澳網之王」。

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喬科維奇首戰面對196公分的史特鲁夫，首盤遭遇苦戰才驚險從搶七大戰中脫穎而出，但他次盤連破對手發球局成功取得聽牌，只是第三盤開局就被史特鲁夫破發，最終也意外丟掉此盤，喬帥在第四盤調整腳步，連續破發成功，最終耗時2小16分鐘搶下晉級門票。

喬科維奇今日共發出14記Ace球、僅發生3次雙發失誤，比史特鲁夫13個Ace、7次雙發失誤出色，成為他贏球的關鍵。事實上，史特鲁夫此仗表現不俗，可惜遇上喬帥也只能俯首稱臣，無緣在南半球締造驚奇。

喬科維奇64強將遭遇日本選手伊藤龍馬、印度古納斯瓦蘭之間的勝方。

雙方賽後握手致意。（美聯社）

喬科維奇續朝生涯第8座澳網冠軍邁進。（法新社）

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